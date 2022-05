Leijonilla tutut tähdet astuivat esiin – Harri Pesonen lohkaisi MM-kisojen alun tilanteesta: "Sekava vaihe"

– Onhan tässä painettu joo. Mitä, onko nyt neljäs viikko menossa. Viimeisimmän turneen jälkeemme emme ehtineet olla kuin päivän kotona ja sitten lähdettiin taas Tampereelle. Kyllä se kuorma varmaan näkyi meidän otteissamme. Sitähän tässä haetaan ja sehän varmaan on valmentajien idea, että välillä väsyttää ja ketuttaa. Silloin katsotaan sitä, että miten saadaan homma kulkemaan. Ikään kuin mitataan henkistä puolta, kun pitää tehdä vielä enemmän duunia, jotta saa itsestään kaiken irti, Pesonen pohtii.

– Kai tämä on vähän sellainen odottavainen ja sekava vaihe, kun ei tiedetä, että kuka on joukkueessa ja kuka ei. Kilpailu on kovaa, sillä kaikki haluavat päästä kisoihin, Pesonen kuvailee.