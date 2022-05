Tekeekö Leijonat erikoisratkaisun MM-kisojen alussa? Jukka Jalonen raotti NHL:ään liittyvää suunnitelmaa

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5. Kisa-avaus 13.5. – Leijonat kohtaa Norjan kello 20.20 C Moressa ja MTV3:lla! Studio-osuus käynnistyy jo kello 19.30 C Moressa. Kaikki ottelut C Moressa ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa!

Viime vuosien aikana Leijonien MM-joukkueen rakennustyö on noudattanut samaa kaavaa. Suomen MM-kisajoukkue on lyöty lukkoon joko kisojen alla tai aivan kisojen ensimmäisten päivien yhteydessä.

Ketään ei ole jääty odottelemaan, vaan ilmoille on heitetty Matti Virmasen ikoninen tokaisu: ”näillä mennään”.

Nyt pöydällä on vaihtoehto, jossa Leijonat ei leimaa läheskään kaikkia kisapasseja potentiaalisten NHL-vahvistusten takia.

Esillä on ollut jopa skenaario siitä, että Leijonat ei pelaisi täysillä ketjuilla MM-kisojen avausotteluissa.

Suomen joukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen otti tiistaina aiheeseen kantaa Tampereella. Jalonen raotti suunnitelmaa, jonka kanssa Leijonat lähestyy kisojen alkua.

– Meillä on perjantaina ensimmäinen peli, lauantaina toinen ja maanantaina kolmas. Siinä painetaan aika iso osa alkulohkon seitsemästä pelistä neljään päivään. Emmehän me voi lähteä niihin millään kahdella ketjulla. Kyllä me lyömme heti kunnon joukkueen jalkeille – alusta alkaen, Jalonen valotti.

NHL:ssä katseet kohdistuvat nyt Nashville Predatorsin suomalaisiin Mikael Granlundiin ja Eeli Tolvaseen. Heidän pelinsä päättyivät viime yönä, kun Predators hävisi neljännen kerran Colorado Avalanchelle.

Muissa sarjoissa tilanne on kinkkisempi. Leijonien kannalta suurin mielenkiinto on kohdistunut Dallas Starsin ja Florida Panthersin sarjoihin. Molemmissa joukkueissa kun on runsaasti suomalaisedustusta.

Nykytilanne aiheuttaa kovasti päänvaivaa, sillä Starsin ja Calgary Flamesin sekä Panthersin ja Washington Capitalsin sarjat ovat tilanteessa 2–2.

– Kysymys kuuluu, että voidaanko odotella joitain pelaajia ja kannattaako odotella. Kaikki on kuitenkin epävarmaa. Joku voi pelata vielä seiskaottelun, mikä on ohjelmassa maanantaina. Ja sitten, että onko pelaaja terveenä, onko hän tulossa ja milloin on tulossa? Ehtiikö hän keskiviikoksi, kun ohjelmassa on neljäs peli Ruotsia vastaan. Vai tuleeko pelaaja vasta viidenteen peliin? Emme ole tehneet noista vielä mitään lopullisia päätöksiä, Jalonen pyörittelee.

Ensimmäinen merkittävä hetki tulee vastaan torstaina, kun Leijonat leimaa ensimmäisiä kisapassejaan.

Onko jo mielessä se, että kuinka monta passia leimataan?

– Meillä on suunnitelma siitä. Se selviää torstaina, Jalonen tyytyi toteamaan.

Leijonat harjoittelee keskiviikkona ja torstaina Tampereella. Tätä seuraa vielä yhdet aamujäät ennen kuin kisakoitos käynnistyy Nokia Arenalla.