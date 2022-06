Näin Lauri Markkanen muuttaa Susijengin pelaamista – "Saa nähdä mikä on vastaus"

Susijengiin palaavan Markkasen monipuolisuus on tervetullut lisä joukkueeseen.

– Lauri on myös todella hyvä puolustuspelaaja. Hän pystyy tekemään kentällä paljon, Koponen kertoo.

– Hetki on vierähtänyt siitä kun viimeksi yhdessä pelattiin. Mahtavaa että Lauri on taas mukana. Hän vielä entistä valmiimpi pelaaja. On ollut hienoa katsoa täällä (harjoituksissa) mihin tuon kokoinen äijä kentällä pystyy, Koponen tunnelmoi.