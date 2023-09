Miten Esapekka Lappi selvisi edes maaliin? Vikalista hengästyttää – "Ovat ihan solmussa"

Lisää murheita tuli iltapäivällä, kun vetoakseli rikkoutui aiheuttaen samalla myös laturivian. Ennen sunnuntain kolmea viimeistä erikoiskoetta Lappi on rallissa viidentenä .

– Kaikenlaista sattui. Jännä nähdä, mitä huomenna on tiedossa. Aika sinnikkäästi on vaan koetettu läpi tulla, vaikka kaikenlaista pientä hässäkkää on ollut. Ihme, että auto kesti tänne asti. Hyvä näin, ei ole mekaanikon taidot menneet hukkaan, Lappi naureskeli MTV Urheilulle.