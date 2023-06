Esapekka Lappi kuuli ison pamauksen – puhelinkin lähti lentoon: "Mitä oikein tapahtuu"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Lappi jäi tien varteen , kun tekninen vika aiheutti keskeytyksen. Uskomatonta kyllä, kyseessä oli samankaltainen kardaaniakselin pettäminen kuin jo keskiviikkona testierikoiskokeella. Kaiken lisäksi Hyundain tiimillä on ollut vastaavia ongelmia myös testeissä.

– Tiimillä taisi olla samankaltaisia ongelmia viime vuonna, mutta sille on jo tehty jotain. Minulla ei ole aiemmin ollut tällaisia ongelmia. Ei esimerkiksi Sardiniassa, vaikkakaan se ei ollut ihan näin raju kilpailu. Se on siis uusi juttu, ja mikä erikoisinta, se on ollut vain minun autossani, Lappi totesi.