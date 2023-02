Surkuhupaisa yhteensattuma alleviivasi Esapekka Lapin kurimusta: "Kaikki tutut katsomassa"

– Pikkuisen ennen maalia tunsin värinää autossa, mutta se hävisi äkkiä. Sanoin Jannellekin, että (kartanlukija Ferm) mitä tuo oikein on. Seuraava mutka oli oikealle, mikä menee ihan kaasu pohjassa. Eihän se siinä tietenkään näkynyt, kun vasemmalla edessä oli vielä nastat. Viimeiseen vasuriin se ei sitten tietenkään enää kääntynyt, vaan mentiin hankeen, Lappi kertasi.

– En tosiaan tajunnut yhtään, että renkaasta voi lähteä pinta. Kesärenkaasta on joskus pinta lähtenyt, mutta tuo oli ihan uusi juttu minulle, vaikka niitä ilmeisesti tänään lähti enemmänkin.

– Siinä vaiheessa, kun pyörät lyö tyhjää hangessa, niin on ihan sama, ollaanko siellä viisi vai kymmenen minuuttia. Kisa on jo pilalla.

– Tutkitaan nyt, mistä se rengasrikko johtui. Varmasti Pirelli haluaa nähdä renkaan ja analysoida, mitä on tapahtunut. Myös siksi on tärkeää asia selvittää, koska me emme olleet ainoita, joille noin tapahtui.