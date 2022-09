Esapekka Lapilla on riittänyt värikkäitä vaiheita: "Taas lähti myös katto irti"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Kreikan ralli 8.-11.9. To: EK1 klo 19.50 Pe: EK2–EK7 klo 7.45–18.50 La: EK8–EK13 klo 8.20–18.20 Su: EK14–EK16 klo 8.50–14.50

– Siinä oli oksia, mitkä repivät takasiipeä ja sen takia lähti peräkontti, kun ne ovat tuollaisia kuituhökkeleitä. Myös katto on liimattu peräkonttiin, niin taas lähti myös katto irti. Muuten täysin ehjä auto, mutta ei vain saatu sieltä ylös heti. Tuulilasikin oli jopa ehjä, Lappi viittasi Suomen MM-rallissa kokemiinsa värikkäisiin tapahtumiin.

– Ei tarvitse välttämättä edes ajaa täysiä. Pitää vain koettaa pitää renkaat ehjänä, ja auto myös. Sitten aikojen pitäisi tulla automaattisesti, mutta se on siitä kiinni, että pysyykö renkaat ehjinä. Kiviä on ihan pirusti, Lappi kuvaili.

Suomalaiskuski pääsee hyvältä lähtöpaikalta perjantain reitille, mutta haaste on silti kova.

– Perjantai on aika raaka päivä, kun ei ole mitään huoltoa. Myös reitti on kaikista rajuin perjantaina, se on selkeä juttu. Erikoiskokeet ovat osin huonossa kunnossa. Kallekin sanoi, että pätkät ovat pahemmassa jamassa kuin viime vuonna, Lappi kertoi.