MTV seuraa: Kreikan MM-rallissa huima kärkikamppailu – Kalle Rovanperä takaa-ajajana

TILANNE 6/15 EK:N JÄLKEEN:

LAUANTAIN OHJELMA:

SEURANTA

EK7 Pavliani 1 – 24,25 km

Klo 8.13: Ja edellä mainitussa väliajassa Rovanperä on 8,4 sekuntia Neuvillea edellä!

Klo 8.05: Tänak maalissa. Ja taas on ongelmaa.

– Olosuhde oli ihan ok. Jätkät taisivat laittaa jonkun turvamoodin autoon päälle. Tehoa on todella vähän. Aika vaikeaa on.