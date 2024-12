Somekansalle selvisi, ettei nukuttaminen ole nukkumista.

Medical Secrets -somekanava sai kansalaiset sekaisin kerrottuaan videollaan, mitä nukuttaminen oikeasti on. Kuuden miljoonan katsojan klipillä anestesialääkäri kertoi, että anestesia "ei ole nukkumista leikkauspöydällä".

– Annamme sinulle lääkityksen, joka panee aivosi pois päältä, videolla kuvataan, mitä nukutuksessa oikeasti tapahtuu.

Nukutus tarkoittaa tajunnan alentamista syvän unen tasolle

Sitä, miten nukutetun ihmisen aivotoiminnot poikkeavat syvässä unessa olevan ihmisen toiminnoista, ei vielä täysin tiedetä, kuvaa Helsingin yliopiston dosentti, ylilääkäri Anne Vakkuri yliopiston tiedotteessa.

Terveyskylän mukaan nukutus on lääkkeillä aikaansaatu "tila, jossa potilas ei tunne kipua eikä tiedosta nukutuksenaikaisia tapahtumia".

Yleisanestesiassa lääkeaineet lamaavat hengitystä, ja siksi potilas kytketään myös hengityskoneeseen toimenpiteen ajaksi.

– Yleisanestesia eli nukutus tarkoittaa tajunnan alentamista syvän unen tasolle ja kivun aistimisen estämistä, jotta leikkaus voidaan suorittaa. Lisäksi tarvitaan joskus lihasten toimintaa lamaavaa lääkitystä, kertoo Tyks infosivullaan.

"Tässäpä tietoa, jota en tarvinnut"

Monille nukutuksen todellisuus lihaksia lamaavine lääkkeineen on tullut yllätyksenä.

– Tässäpä tietoa, jota en tarvinnut. Siis lainkaan, TikTokissa todetaan.

– Minut on nukutettu kahdesti, ja se on tuntemuksista oudoin. Tuntuu siltä, että vain räpäyttää silmiään, ja on taas hereillä, toinen kommentoija toteaa.

