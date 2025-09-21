Loukkaantunutta Kärpät-maalivahti Niklas Rubinia ei välttämättä hetkeen kaukalossa nähdä. MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntijat Jesse Joensuu ja Lasse Kukkonen arvioivat ruotsalaisen tilannetta.

Oulun Kärppien maalivahti Niklas Rubin pääsi lauantaina pelaamaan ensimmäisen ottelunsa ex-seuraansa Ässiä vastaan Porissa. Peli jäi kuitenkin ruotsalaisen osalta lyhyeen.

Veskari poistui kaukalosta jo reilun kolmen minuutin pelin jälkeen. MTV Urheilun asiantuntija ja Rubinin ex-joukkuekaveri Jesse Joensuu pui tilannetta erätauolla studiossa.

– En ole lääkäri, mutta hänellä oli viime vuonna takareisivammaa. Taas näyttäisi olleen joku venytystilanne, Joensuu tuumi.

– Se oli ikävää Ässille viime vuonna ja se on nyt ikävää Kärpille, koska häneen on niin paljon panostettu ja hän on niin tärkeä pelaaja.

Myös Lasse Kukkonen esitti arvionsa.

– Näin ei-valmistuneena lääkärinä tuo näyttää ihan lihasvammalta. Ihan kuin torjuntatilanteessa olisi takareisi-nivunen-akselilla joku mennyt, Kukkonen lausui.

– Ikävä tilanne kyllä. Ennen kaikkea hänelle. Viime vuonna oli loukkaantuminen, niin olisi varmasti halunnut ehjän kauden.

MTV Urheilun studioemäntä Suvi Puukangas muotoili Rubinin "tietävän varmasti, että ei nyt ehkä ihan huomenna pelata". Joensuu komppasi. Toisin sanoen SM-liigan eliittimaalivahdilla voi hyvin olla edessään pidempi huili.

Rubin oli silmin nähden raivoissaan lyödessään kaukalosta poistuessaan mailallaan pleksiin.

– Hän oli odottanut tuota, ja hän on kunnianhimoinen kaveri. Hän haluaa auttaa Kärpät pitkälle. Hän ottaa nuo myös raskaasti, niin kuin kaikki kilpaurheilijat ottavat, Joensuu totesi.

Katso Rubinin loukkaantumistilanne ja kuuntele Joensuun ja Kukkosen arviot ylälaidan videolta.

Rubinin tilalle Kärppien maalille vaihdettiin 20-vuotias debytantti Visa Vedenpää. Ässien päävalmentaja Jarno Pikkarainen arvioi Rubinin tilanteen vaikuttaneen yllättävällä tavalla joukkueensa esityksiin (katso lehdistötilaisuus alta).

4:50 Kärppien ja Ässien päävalmentajilla Petri Karjalaisella sekä Jarno Pikkaraisella oli molemmilla sanansa Niklas Rubinin loukkaantumiseen liittyen.

Ässät voitti ottelun lopulta 5–2.

5:22 Tästä näet ottelun kaikki maalit.