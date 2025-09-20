Porin Ässien ja Oulun Kärppien välisessä jääkiekon SM-liigan ottelussa käynnistettiin ensimmäinen erätauko ennenaikaisesti.
Ässien Aleksi Anttalainen taklasi avauserässä kulmauksessa Kärppien Kasper Soinia. Kontakti tapahtui kaukalon oven kohdalla, ja sen voimasta ovi hajosi.
Ensimmäinen erätauko käynnistettiin ennen aikojaan oven korjaustoimien vuoksi. Toisen erän alkuun jäi pelattavaksi kuusi minuuttia avausperiodin ajasta.
Ässät löi ottelussa Kärpät maalein 5–2. Patrik Juhola hääri kotijoukkueen tehoässänä pistein 2+1=3.
Kärppien ruotsalaismaalivahti Niklas Rubin loukkaantui jo kolmen minuutin jälkeen ja jätti kaukalon raivoissaan ex-seuraansa Ässiä vastaan.