Trump: Israel suostunut ehtoihin 60 päivän aselevon viimeistelemiseksi Gazassa

Trump sanoo toivovansa, että äärijärjestö Hamas suostuu ehdotukseen, jota hän kuvailee lopulliseksi.

Israel on suostunut tarvittaviin ehtoihin 60 päivän aselevon viimeistelemiseksi Gazassa, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social -viestipalvelussaan.

– Toivon Lähi-idän hyväksi, että Hamas tarttuu tähän diiliin, koska se ei tule paranemaan – se tulee vain huononemaan, hän kirjoittaa osin suurin kirjaimin.

Trump sanoo, että aselevon aikana osapuolten on määrä tehdä työtä sen eteen, että taistelut saadaan loppumaan vieläkin pysyvämmin.

Yhdysvaltalaispresidentin mukaan neuvottelijoina toimineet Qatar ja Egypti toimittavat ehdotuksen eteenpäin.

Israel ja Hamas solmivat vuoden alussa aselevon Yhdysvaltain välittämissä neuvotteluissa. Lyhyeksi jäänyt aselepo päättyi maaliskuussa, kun Israel jatkoi iskujaan Gazassa.

"Uskomme, että saamme aselevon"

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun on määrä tavata Trump Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa ensi viikolla.

Times of Israel -lehden mukaan Netanjahu on vahvistanut osaltaan vierailun, ja Trump on sanonut kaksikon aikovan puhua ainakin Gazasta sekä Iranista.

Lehden mukaan Netanjahun on määrä lähteä Washingtonia kohti lauantaina ja tavata Trump maanantaina.

Trump maalaili perjantaina Israelin ja Hamasin välisen aselevon solmimisen mahdollisuutta. Presidentti puhui asiasta, kun häneltä kysyttiin Valkoisessa talossa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, miten lähellä aselepo on.

– Uskomme, että saamme aselevon seuraavan viikon aikana, Trump vastasi.