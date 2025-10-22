Tapaamisen lykkäämisen taustalla vaikuttaa ulkoministerien Marco Rubion ja Sergei Lavrovin tiistainen puhelu, jossa he saivat jälleen todeta osapuolten näkemysten olevansa turhan etäällä toisistaan, jotta rauhaa voitaisiin lähteä tunnustelemaan.

– Tässä on selkeästi käynyt niin, että Trumpille on selvinnyt, ettei siellä saataisi mitään aikaiseksi, avaa MTV:n ulkomaantoimittaja Janne Hopsu .

Katso videolta: Tämän takia Trump ja Putin eivät tapaakaan Unkarissa.

MTV:n ulkomaantoimittajan Niko Nurmisen mukaan Venäjän vaatimukset eivät ole muuttuneet. Siksi Trumpin ja Putinin tapaaminen ei nyt veisi asiaa eteenpäin.

– Oli odotettavissa, että asia olisivat samalla mallilla kuin Alaskan-tapaamisen jälkeen viime kuussa, jolloin Putin käytännössä luetteli alkuperäiset vaateensa. Ne sisältävät aluevaateen ja Ukrainan armeijan pienentämisen ja niin edelleen. Hän ei ole joustanut yhtään mistään.