Viime viikolla kerrottiin, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin istuisivat lähitulevaisuudessa saman pöydän ääreen Unkarin Budapestissä neuvottelemaan rauhasta Ukrainassa.
Nyt presidenttien tapaaminen on jäissä. Mitä oikein tapahtui?
– Tässä on selkeästi käynyt niin, että Trumpille on selvinnyt, ettei siellä saataisi mitään aikaiseksi, avaa MTV:n ulkomaantoimittaja Janne Hopsu.
Trump itse kommentoi keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa, ettei halua tavata Putinia turhaan ja "hukata aikaa".
– Tulisi show, joka ei edistä hänen pyrkimystään näyttäytyä aina rauhaa tekevänä läpimurtohenkilönä, Hopsu lisää.
Näkemykset kaukana toisistaan
Tuorein tapaamisehdotus tuli Venäjältä sen jälkeen, kun Trump kertoi Yhdysvaltojen mahdollisuudesta myydä Ukrainalle pitkänkantaman Tomahawk-ohjuksia.
Tapaamisen lykkäämisen taustalla vaikuttaa ulkoministerien Marco Rubion ja Sergei Lavrovin tiistainen puhelu, jossa he saivat jälleen todeta osapuolten näkemysten olevansa turhan etäällä toisistaan, jotta rauhaa voitaisiin lähteä tunnustelemaan.