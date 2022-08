Mitä ihmettä? Suomi niittää hämmentävää jälkeä nuorten MM-kisoissa – päävalmentaja Antti Pennanen myöntää: "Erikoinen fakta"

Jääkiekossa tehokkaasti toimiva ylivoima tietää yleensä sitä, että joukkue menestyy. Mutta se, että ylivoima on prosenteiltaan parempaa kuin alivoima, on tuiki harvinaista. Jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Suomi on ollut omalla tavallaan melkoinen outolintu.