Mitä ihmettä? Saturnukselle putkahti jopa 20 uutta kuuta – ja nyt tutkijat kaipaavat nimiehdotuksia yleisöltä

Kuinka merkittävä tämä löytö on?



– Tämä on sikäli merkittävä löydös, että sen varmistuttua kasvatettiin Saturnuksen kuiden määrää kolmanneksella. Tätä nykyä Saturnuksella on enemmän tiedettyjä kuita kuin Jupiterilla: Saturnukselta löydettyjä kuita on yhteensä 82.



Muinosella on teoria lukuisten kuiden synnystä.



– Jännittävä asia löydöksessä on se, että tässä on selvästi kaksi kuiden ryhmää: kuissa on nähtävissä se, että siellä on aikaisemmin ollut isompia kuita, jotka ovat hajonneet jonkin syyn seurauksena. Kuita on joko törmännyt toisiinsa tai sitten kuihin on törmännyt ulkopuolinen asteroidi tai komeetta, minkä seurauksena alkuperäiset suuremmat kuut ovat hajonneet pienemmiksi kuiksi, Muinonen avaa.

Löydetyistä kuista kolme kiertää radallaan Saturnusta samansuuntaisesti kuin Saturnus kiertää aurinkoa, mutta loppujen kuiden kiertosuunta on vastakkainen kuin Saturnuksella.



Millainen vuorovaikutus Saturnuksen ja kuiden välillä todennäköisesti on?



– Siinä on hyvin stabiili gravitaatioon eli yleiseen vetovoimaan perustuva vuorovaikutus. Saturnusjärjestelmässä on edelleen pölyä, mutta vuorovaikutus pölyn kanssa on melko vähäistä.



Löydettyjen kuiden nimeäminen on kaikkien käsillä oleva ideariihi



Pikkuplaneettakeskuksen luettelosta löytyvät aiemmin löydettyjen kuiden nimet. Uusimpien kuiden nimeämiseen kutsutaan yleisöjoukkoa apuun. Kuiden löydökseen ja nimeämiseen voi kuka tahansa osallistua: kuille saa ehdottaa verkkosivun kautta nimiä.



– Tässä tapauksessa nimet ovat mytologiaan perustuvia. Mytologia nojaa osin pohjoismaihin: skandinavian mytologiaan, inuiittimytologiaan ja gallialaismytologiaan, joita käytetään niissä nimissä. Uudetkin nimiehdotukset on mentävä näihin kategorioihin.



Aiotko itse ehdottaa jotakin nimiehdotusta?



– Ei, en ole itse aikonut ryhtyä toimiin tässä, mutta onhan tässä aikaa miettiä, Muinonen naurahtaa.



Nimiehdotuksia voi lähettää Carnegie- tiedeinstituutin sivuilla. Nimiä voi ehdottaa 6. joulukuuta asti.

Aikaisemmin muun muassa Jupiterin kuiden nimeäminen on ollut yleisölle avoin tehtävä ja kerännyt suurta suosiota.



Aiheesta kirjoitti aiemmin Tähdet ja avaruus-lehti.



Video: Kiinan avaruusalus lähetettiin matkalle kohti kuun pimeää puolta viime vuonna: