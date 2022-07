Twitterin ja Elon Muskin kärhämä jatkuu: Elon Musk nostaa vastakanteen Twitteriä vastaan

Oikeudenkäynnin määrä alkaa syksyllä

Muun muassa sähköautoja valmistavan Teslan toimitusjohtajana tunnetuksi tullut Musk päätyi perumaan Twitterin osakekaupat sen jälkeen, kun hän oli ensin väittänyt, että Twitterin käyttäjissä on selvästi enemmän bottitilejä kuin mitä yhtiö on myöntänyt. Bottien osuus käyttäjistä on olennainen tieto mainostajien kannalta. Twitterin virallinen kanta on, että botteja on alle viisi prosenttia.