Manchester United nosti rajusti oluen hintaa – kannattajat raivostuivat

Englannin jalkapallon Valioliigan Manchester United nostaa Old Trafford -stadionillaan oluen hintaa 51 prosentilla. Seuran mukaan hinnankorotuksien taustalla on tuotantokustannuksien kasvu.

Englantilaismediat kertoivat kannattajien reagoineen voimakkaasti korkeisiin hintoihin, kun he olivat tulleet katsomaan Manchester Unitedin Valioliigan kenraaliharjoitusottelua viime viikonloppuna.

Puoli litraa Carling-olutta maksoi aiemmn 3,80 puntaa (4,40 euroa). Nyt hinta on 4,95 puntaa (5,73 euroa). Tuopillinen Madri -merkkistä olutta on puolestaan noussut 3,80 punnasta (4,40 eurosta) 5,75 puntaan (6,66 euroon). Carlingin hinta on noussut 30 ja Madri 51 prosenttia.

Manchester United on vastannut fanien närkästykseen toteamalla, että aiemmat halvemmat hinnat johtuivat testijaksosta, jossa tarjottiin kahden vuoden ajan olutta alennuksella. Seuran mukaan uudet hinnat ovat halvempia kuin kolme vuotta sitten.

Seura kertoo, että viimeisen kolmen vuoden aikana ruuan ja juoman hinnat ovat nousseet voimakkaasti, mikä johtuu toiminta- ja tuotantokustannusten noususta.

– Vaikka tämä on korotus edellisiin kausiin verrattuna, niin se tarkoittaa silti sitä, että tuoppi olutta on alle Valioliigan keskiarvon, joka on kuusi puntaa (6,95 euroa) ja huomattavasti alle tuopin keskimääräisen hinnan viidessä Old Traffordin lähellä sijaitsevassa paikallispubissa, joita fanit käyttävät ottelupäivinä (6,29 puntaa eli 7,29 euroa), Manchester United kirjoitti Manchester Evening Newsille antamassa lausunnossaan.

Manchester Unitedin mukaan sillä on yhdeksänneksi halvin olut Valioliigassa. Kilpakumppani Arsenal on hilannut tuopin hinnan seitsemään puntaan (8,11 euroon) tehtyään yhteistyösopimuksen olutmerkki Guinnessin ja Asahin kanssa. Toisessa ääripäässä Burnley veloittaa oluesta 3,20 puntaa (3,71 euroa).

Manchester United on myös korottanut ottelulippujensa hintoja ja irtisanonut noin 450 työntekijää sen jälkeen, kun Sir Jim Ratcliffe tuli vähemmistöomistajaksi.

Valioliigan kausi starttaa tulevana viikonloppuna. Manchester United pelasi kenraaliharjoituksessaan varsinaisella peliajalla Fiorentinaa vastaan 1-1-tasapelin ja voitti sitä seuranneet rangaistuspotkut. Kausi alkaa joukkueen osalta sunnuntaina, kun vastassa on kotikentällä Arsenal.

Manchester United on käyttänyt tulevaa kautta varten lähes 230 miljonaa euroa pelaajahankintoihin. Se sijoittui viime kaudella sarjassa sijalle 15.