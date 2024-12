Onko auton maskipeitosta oikeasti hyötyä? Ammattilainen kertoo

Merkkikohtaisen maskipeiton saa moniin automalleihin muutamalla kympillä. Investointi kannattaa, sillä maskipeiton käytöstä polttomoottoriauton nokalla on monta etua.

Kysymys: Onko maskipeitosta oikeasti hyötyä?



Vastaus: Kovat pakkaset saavat monet pohtimaan, kannattaisiko auton maskia – eli etuvalojen välissä ja alla olevaa säleikköä – peittää.



Mitään pahveja en keulalle lähtisi summanmutikassa virittelemään, koska autoissa on nykyään valtavasti erilaisia tutkia, kameroita, tunnistimia ja antureita, joiden olemassaolo on huomioitava maskipeittoa tehtäessä ja asennettaessa, jotta eri järjestelmät säilyvät toimintakykyisinä. Mallikohtainen maskipeitto, sen sijaan, on erinomainen varuste, jonka käyttöä voi suositella.

Automallikohtaisesti suunniteltu maskipeite on erinomainen varuste. Kuvan solumuovista valmistettu kolmeosainen , peitesarja pitää poistaa automaattipesun ajaksi.

Oikea käyntilämpötila saavutetaan nopeammin

Maskipeittoa käyttämällä moottori lämpenee normaaliin käyntilämpötilaansa nopeammin, koska maskipeitto vähentää ajoviiman jäähdyttävää vaikutusta. Näin säästetään polttoainetta ja moottoria sekä vähennetään päästöjä. Koska moottori lämpenee nopeammin, saadaan myös autoon sisälle lämpöä nopeammin. Tämä ehkäisee ikkunoiden huurtumista ja näin ollen parantaa ajamisen turvallisuutta. Samalla myös matkustusmukavuus paranee.



Tämän päivän autoissa on paljon tehdasasenteisia polttoainekäyttöisiä lisälämmittimiä, jotka käynnistyvät automaattisesti tarvittaessa myös ajon aikana, mikäli moottori ei kykene ylläpitämään optimaalista käyntilämpötilaa. Usein kuljettaja ei itse edes välttämättä huomaa tätä. Käydessään lämmitin kuluttaa polttoainetta ja aiheuttaa päästöjä. Maskipeittoa käyttämällä lämmittimen ajonaikainen käyntitarve saadaan minimoitua.

Moottori jäähtyy hitaammin

Moottorin sammuttamisen jälkeen asianmukaisella maskipeitteellä eristetty moottoritila pitää lämmön paremmin eli moottori jäähtyy hitaammin. Näin esimerkiksi kauppareissun jälkeen paluumatkalle saatetaan päästä lämpimällä tai haalealla moottorilla kylmän sijaan. Kyseessä on pieni asia, mutta silläkin on vaikutusta turvallisuuteen, mukavuuteen ja taloudellisuuteen – ympäristöasioita unohtamatta.

Maskipeitto suojaa moottoritilaa monella tapaa

Suomen talvessa lentävät vuorotellen kura ja lumi. Maskipeitto estää tehokkaasti molempia pääsemästä moottoritilaan. Näin moottoritila ja siellä olevat liittimet ja tunnistimet säilyvät puhtaampina. Sähköosiin päässyt suolakura on omiaan edesauttamaan korroosiota ja hapettumista, jotka puolestaan poikivat kontaktihäiriöitä ja saattavat näin vaikuttaa eri järjestelmien toimintaan – ennemmin tai myöhemmin.



Vetinen lumi tai loska saattaa maskin läpi päästyään myöhemmin jäätyä ja aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä esimerkiksi sähköisesti toimivaan säleikköön, joita on osassa autoja säätelemässä moottoritilaan pääsevän ajoviiman määrää. Jos loska jäätyy säleisiin, estää se niitä liikkumasta ja vaurioita – tai ainakin vikakoodeja ja häiriövaloja – tulee herkästi automatiikan yrittäessä väkisin vääntää säleikköä toiseen asentoon. Koska maskipeitto estää hyistä ajoviimaa pääsemästä moottoritilaan, vältytään myös muunkinlaisilta suorilta ja epäsuorilta jäätymisongelmilta sekä niiden aiheuttamilta vikakoodeilta ja häiriövalojen syttymisiltä varmemmin.

Kaduille levitetty hiekoitussepeli tarttuu talvirenkaiden lamelleihin. Lamelleihin tarttuneet kivet irtoavat herkästi esimerkiksi kiihdytettäessä tai nopeita ohjausliikkeitä tehtäessä. Irrotessaan lamellista kivi sinkoutuu kohti takana ajavaa lentäen usein tämän tuulilasiin tai konepeltiin – mutta myös maskisäleikön läpi syyläriin. Kiveniskujen määrää voi vähentää pitämällä riittävää turvaväliä edellä ajavaan. Lisäksi syyläriä saa suojattua käyttämällä asiallista maskipeittoa.

Varmista soveltuvuus omaan autoosi

Suosittelen unohtamaan entisaikojen pahviviritykset ja panostamaan laadukkaaseen, kyseiseen automerkkiin ja -malliin suunniteltuun maskipeittoon. Tärkeää on myös selvittää käyttöohjekirjasta tai merkkihuollosta, onko asiallisen maskipeiton käyttämiselle esteitä. Itse asiassa, osassa autoja maskipeiton käyttöä jopa edellytetään tietyn pakkaslukeman jälkeen. Olen joutunut yhtä uutta autoa ostaessani jopa allekirjoittamaan paperin, jossa vakuutin, että minulle on kerrottu, että maskipeittoa pitää käyttää aina lämpötilan laskettua tietyn rajan alapuolelle.

Olennaista on muistaa poistaa maskipeitto, kun sen käytölle ei enää ole perustetta ulkoilman lämpötilan asettuessa pysyvästi plussan puolelle. Tietyt maskipeittomallit pitää poistaa hetkellisesti myös autopesuun ajettaessa.

Muovinen, tukevasti autoon kiinnitettävä maskisuoja, kestää pääsääntöisesti myös automaattipesut. Olennaista on kuitenkin noudattaa pesupaikan ja suojanvalmistajan ohjeita.

