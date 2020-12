Mistä tunnistaa psykopaatin? Asiantuntija: Tunnistaminen voi olla erittäin vaikeaa: "Olen itsekin uskonut aika uskomattomia selityksiä"

Puolakalta on juuri ilmestynyt kirja aiheesta. Tänään Uutisaamun lähetyksessä hän kertoi, miten psykopaatin voi tunnistaa.

– Psykopaatti on hyvin tunnekylmä persoona, jolla on korkea käsitys itsestään ja joka on piittaamaton muista ihmisistä. Tämän vuoksi psykopaatti pystyy käyttämään muita hyväksi. Psykopaateilla ei ole katumuksen eikä syyllisyyden tunnetta, Puolakka kuvailee.