Mistä tiedän, kiusataanko lastani koulussa? Vanhempien syytä suhtautua vakavasti näihin merkkeihin

Muutoksia, jotka voivat johtua kiusaamisesta: 1. Lapselta katoaa tai vahingoittuu vaatteita tai muuta omaisuutta. 2. Lapsen kännykkään tulee kummallisia viestejä tai se soi outoihin aikoihin, esimerkiksi keskellä yötä tai varhain aamulla. 3. Lapsen rahan käyttö lisääntyy selittämättömästi. 4. Lapsella on mustelmia tai ruhjeita, joiden alkuperää hän ei kerro. 5. Lapsella on vain vähän ystäviä tai muita kontakteja. 6. Lapsi menee vastahakoisesti kouluun. 7. Koulumatkoihin kuluu yhtäkkiä normaalia enemmän aikaa. 8. Lapsi menestyy koulussa heikosti. 9. Hyvä harrastus lakkaa yhtäkkiä. 10. Lapsesta tulee lyhytpinnainen tai hän saa selittämättömiä raivokohtauksia. 11. Lapsen hymy katoaa. 12. Lapsi valittaa toistuvasti päänsärkyä, vatsakipua tai muita terveysongelmia. 13. Lapsella on vaikeuksia nukkumisessa tai syömisessä.