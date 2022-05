Mistä Leijonien vaisuus johtui? Jukka Jalonen löysi ymmärrettävän syyn – "Sitten tulee noutaja"

– Ensimmäinen erä oli ihan ok, toinen oli erittäin huono. Kolmannessa sitten pelattiin jo sellaista jääkiekkoa, mitä pitääkin tunnetasolla, kamppailun ja luistelun osalta pelata. Toisessa erässä ei vain saatu jostain syystä ryhmästä oikein mitään irti, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen mietti MTV Urheilulle.

– Ei me olla harjoiteltu mitenkään liian kovaa. Kaikki muutkin harjoittelevat ja kaikilla muillakin on ihan yhtä monta peliä takana. Viime viikko oli raskas tuolla Tshekeissä. Kolme peliä, matkustamista ja sen jälkeen vain yksi päivä välissä. Tavallaan sen ymmärtää, että jalka ei ole mitenkään maailman raikkain tässä vaiheessa. Se meinaa sitä, että sitten pitää kaivaa tunnetta esille ja pitää alkaa möyrimään. Osa tekikin niin nyt lopussa. Väsymys on korvien välissä. Jos sille antaa periksi, niin noutaja tulee, Jalonen pohti.