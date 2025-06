Kokoomusedustaja uhkaa revetä rivistä eduskunnan äänestäessä kiistellystä laista

Lapin kansanedustajat hallituspuolueissa eivät ole saaneet erivapauksia tulevassa äänestyksessä saamelaiskäräjälaista, kerrotaan eduskuntaryhmistä STT:lle. Kokoomuksen Heikki Autto kuitenkin sanoo STT:lle toivovansa, että saisi luvan äänestää hallituksen esitystä vastaan.

Pitkään veivattu ja kiistelty saamelaiskäräjälain uudistus otti tällä viikolla suuren askeleen eteenpäin, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta sai valmiiksi mietintönsä siitä. Tämä tarkoittaa, että tulevina viikkoina eduskunta äänestää lain hyväksymisestä. Mietinnössä ei esitetty muutoksia hallituksen alkuperäisen esityksen keskeisiin kohtiin.

Uudistus ei ole ollut kiistaton hallituspuolueiden sisällä. Erityisen nihkeästi esitettyihin muutoksiin ovat suhtautuneet Lapin vaalipiirin kansanedustajat.

Kysymys koskee kokoomusta ja perussuomalaisia, sillä hallituspuolueista RKP:llä tai kristillisdemokraateilla ei ole Lapista kansanedustajia.

Yksittäiset hallitusrintamasta lipeämiset tuskin vaikuttaisivat lain läpimenoon, sillä se on saanut eduskuntakäsittelyn aikana tukea myös oppositiosta. Kysymys hallituspuolueiden kansanedustajien äänestyskäytöksestä on lähinnä periaatteellinen.

Mäkelä ihmettelee lakia itsekin

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo, että asiasta on käyty kansanedustajien kanssa keskusteluja eikä laki ole "monellekaan kovin mieleinen".

Epäilyksiä on hänen mukaansa ryhmässä muillakin kuin Lapin kansanedustajilla. Kukaan ei ole kuitenkaan toistaiseksi saanut lupaa äänestää muuta kuin esityksen puolesta.

– Lähtökohta on se, että se on hallituksen esitys ja hallituksen esityksen puolesta äänestetään hallituksessa, Mäkelä sanoo STT:lle.

Mäkelä itsekin ihmettelee, miksi laki on "eräälle hallituspuolueelle" niin tärkeä, mutta hallitusohjelman mukaan on mentävä. Uudistus on ollut tärkeä RKP:lle.

– Itse hyväksyn sen osana hallitusohjelmaa, mihin sisältyy myös sellaisia asioita, jotka eivät ole itselle mieluisia. En henkilökohtaisesti ymmärrä tuon lain tarvetta.

Mäkelä ei halua ennakoida mahdollisia rangaistuksia, jos hallituslinjasta livetään. Hän sanoo, että kaikki asiat katsotaan tilanteen mukaan.

– Sitten, jos jotain poikkeamia normaalista tapahtuu, ne käydään läpi ryhmässä.

STT ei perjantaina iltapäivällä tavoittanut perussuomalaisten lappilaisia kansanedustajia Kaisa Juusoa tai Sara Seppästä kommentoimaan asiaa.

Kopra: Ei päätöksiä erivapauksista

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kaikkien ryhmän kansanedustajien pitäisi äänestää lain puolesta.

– Hallituksen esityksen takana ollaan, eikä ole mitään päätöksiä erivapauksista. Tämä on oletus, sanoo Kopra.

Tässä vaiheessa kaikkien pitäisi siis olla esityksen takana. Kopra kuitenkin sanoo asian olevan sillä tavalla keskeneräinen, että sitä varmasti käsitellään vielä ensi viikolla, esimerkiksi kunkin eduskuntaryhmän kokouksissa.

– Tietenkin on selvää, että lappilaiset kansanedustajat tällaista kysymystä herättelevät. Ja toki se käsitellään, tämä heidän huolensa.

Kopran mukaan ryhmän tiedossa on, että lappilainen Heikki Autto on vastustanut esitystä. Hänen tiedossaan ei ole muita esitystä vastustavia kokoomusedustajia.

Autto haluaa äänestää vastaan

Kokoomuksen Heikki Autto sanoo STT:lle, että hän toivoo saavansa luvan äänestää esitystä vastaan.

Suurimpana ongelmana hän pitää sitä, että vaaliluetteloon ei enää voisi suoraan merkitä ihmistä, joka polveutuu henkilöön, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa. Muitakin ongelmia hän näkee.

Pääpiirteissään vastaavia muutoksia yritettiin säätää jo Sanna Marinin (sd.) hallituskaudella. Autto sanoo, että perustuslakivaliokunta pyrki kyllä huomioimaan hänen tärkeinä pitämiään näkökulmia ja että mietinnössä on hyviä kirjauksia.

– Mutta lain pykäläthän ovat käytännössä ihan sen Marinin hallituksen esityksen mukaiset, ja siksi en kannata tätä tässä muodossa.

Autto nostaa esiin, että kysymys koskettaa vahvasti häntä itseään.

– Olen tiettävästi näiden valtiopäivien ainoa saamelainen. Siinä mielessä varmaan uskon, että vaikka eduskunnan enemmistö olisi eri mieltä kanssani, he arvostavat mielipidettäni asiasta.

Autto ei ole Japanin-työmatkan vuoksi paikalla, kun ensi keskiviikkona eduskunnan on määrä äänestää lain sisällöstä. Autto sanoo, että olisi keskustan kansanedustajien vastalauseen kannalla, jos olisi paikalla.

Työmatkan ei kuitenkaan pitäisi häiritä Autton osallistumista myöhempään äänestykseen lakimuutoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Äänestys osunee juhannusviikolle.

Autto ei halua ennakoida, äänestäisikö lakia vastaan, vaikka ei saisi siihen ryhmältä lupaa.