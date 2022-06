Näin tunnistat hukkuvan – "Meillä on väärä kuva siitä, miltä hukkuminen näyttää"

– Yleensä luullaan, että hukkuminen on rajua, fyysistä ja äänekästä. Hukkuva kuitenkin keskittyy siihen, että hengitys kulkee ja kaikki muu, kuten avun huutaminen, on toissijaista. Hukkuva on usein pystyasennossa ja kiipeää ikäänkuin näkymättömiä tikkaita, Nieminen sanoo Viiden jälkeen -ohjelmalle.