Kesäkuussa 18 hukkunutta – näin asiantuntija neuvoo toimimaan hätätilanteessa: "Hukkuva harvemmin huutaa apua"

Juhannuksen aikana hukkui viisi ihmistä. Menneinä vuosina juhannuksina on hukkunut keskimäärin seitsemän ihmistä.

Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti noin 100–150 ihmistä. Asukaslukuun suhteutettuna se on liiton mukaan selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Ennaltaehkäisy kaikkein tärkeintä

Liiton viestintäasiantuntija Niko Nieminen sanoo, että myös oman uimataitotason tunnistaminen on tärkeää.

Toimintaohjeita veden varaan joutuneelle on Niemisen mukaan hankala antaa, koska vaaratilanteet ja olosuhteet voivat poikkeavat toisistaan paljon.

Kuulostaa helpommalta kuin mitä se on, Nieminen myöntää. Hukkumaisillaan oleva ihminen menee helposti paniikkiin.

Muistisääntö pelastamisen avuksi

Saadessaan päänsä vedenpinnan yläpuolelle hukkuva pyrkii ensisijaisesti hengittämään. Avun huutaminen on toissijaista.

Jos kuitenkin epäilee, että vedessä olevalla ei ole kaikki kunnossa, ensimmäinen asia on Niemisen mukaan kysyä, onko kaikki hyvin ja tarvitseeko vedessä oleva apua. Varsinkin jos vedessä oleva ei vastaa, pitää toimia.

Viimeinen vaihe on pelastus. Ensisijaisesti veden varaan joutunutta yritetään pelastaa kuivalta maalta, jos se vain on mahdollista, Nieminen neuvoo. Se on myös pelastajalle turvallisinta.