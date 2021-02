Bitcoin kuluttaa reilusti enemmän sähköä kuin koko Suomi – louhimisprosessi käy jatkuvasti vaikeammaksi ja kuluttavammaksi

Bitcoinin arvo on jo laskenut 50 000 dollarin huipustaan, mutta sähkönkulutus on jatkanut silti kasvuaan. Cambridgen yliopiston mukaan bitcoinin hiilijalanjälki on yhtä suuri kuin koko Argentiinan.

Louhinta on monimutkainen prosessi

Valuutta on kuitenkin The Guardianin mukaan luotu niin, että sitä on rajallinen määrä, 21 miljoonaa kappaletta. Nyt bitcoineja on louhittu 18,5 miljoonaa. Investopedia-sivuston mukaan 21 miljoonan bitcoinin raja saavutetaan kuitenkin vasta vuonna 2140.