Ristomatti Ratia avautui Hermuselle omaisuutensa menettämisestä 1994: "Olen niin onnellinen, että menetin sen 50 miljoonaa, koska löysin itseni"

– Tapaatte vieraan, joka on teille hyvin tuttu, mutta harva teistä muistaa, kuinka syvän uran hän on uudelleen luonut. Hänellä oli luovuus, hän menetti sen ja sai uudelleen luovuuden. Hän on Ratian kuuluisaa sukua. Ristomatti Ratia, tervetuloa, Hermunen esitteli Ratian ohjelmansa aluksi.