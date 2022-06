Golfpersoona Paige Spiranac valittiin ”maailman seksikkäimmäksi naiseksi” – ei voinut uskoa kuulemaansa

– On niin suuri kunnia olla Maxim-lehden valinta maailman seksikkäimmäksi naiseksi. Kun he soittivat minulle, toistelin vain heille: ”Oletteko varma?” En voinut uskoa kuulemaani, kirjoitti Spiranac.

– Minulle seksikkyydessä on kyse itseluottamuksesta ja siitä, että on sinut itsensä kanssa. Olen aina pyrkinyt olemaan oma itseni tämän poikkeuksellisen elämänpolkuni aikana. Olen nyt ylpeä, että saan seurata niitä monia mahtavia naisia, joihin tämä valinta on aiemmin kohdistunut, jatkoi nainen.