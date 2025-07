Miss Suomi Matilda Wirtavuorelta rehellinen päivitys: "Viimeiset kuukaudet ovat olleet henkisesti haastavia"

Miss Suomi Matilda Wirtavuori avaa tuntemuksiaan sosiaalisessa mediassa.

Miss Suomi Matilda Wirtavuori, 24, menestyi historiallisesti Miss Universum -kisoissa viime vuonna. Kisassa jaettiin ensimmäistä kertaa maanosapalkintoja, ja Wirtavuori palkittiin Euroopan ja Lähi-idän parhaana.

Nyt missivuoden lähestyessä loppua, Wirtavuori jakoi Instagram-tilillään rehellisesti kuulumisiaan. Hän kertoo viimeisten kuukausien olleen henkisesti haastavia.

Wirtavuoren mukaan kisojen jälkeisen huuman laskeuduttua, on maailmalta kuultu kritiikki jäänyt kummittelemaan hänen mieleensä.

– "Luulin, että Suomi pärjäisi hyvin, mutta en tiedä mitä tapahtui", Wirtavuori kirjoittaa kuulleensa.

– Olin aiheuttanut pettymyksen, ja sisäistin tunteen syvälle – niinpä myös omat sisäiset paineet ja itsekritiikki alkoivat ottaa valtaa. Menestyksen jälkeen arjessa ei ollutkaan rauha, vaan se sama vaativa ääni, jonka luulin jättäneeni taakseni, palasi.

Hän kertoo uppoutuneensa viime vuoden missimaailmaan ja rakentaneen itselleen tarkat raamit siitä, millainen hänen tulisi Miss Suomena olla.

– Kun kisojen jälkeisen väsymyksen takia tähän ei ollut enää voimavaroja, aloin piiskata itseäni vaan kovemmin. Olen kamppaillut paljon sen kanssa, mitä ja millainen mun ”pitäisi” olla.

– Kaikki työhön liittyvät osa-alueet – sosiaalisesta elämästä ulkonäköön ja hyväntekeväisyydestä työntekoon – on olleet jatkuvasti oman arviointini alla. Ja tuossa arvioinnissa oon usein kokenut pettymyksen itseeni. Oon jälleen itkenyt peilin edessä - sisäisen ja ulkoisen.

Matilda Wirtavuori edusti Suomea Miss Universum -kisoissa.

Hän kertoo hävenneensä ajatuksiaan pitkään ja ajatelleensa, ettei ole tarpeeksi vahva tai lopulta vääränläinen Miss Suomeksi.

– Olen kuitenkin ymmärtänyt, että mikään ei olisi voinut valmistaa mua täydellisesti tähän täysin uuteen elämään, joka viime syksynä alkoi – vaikka olinkin treenannut ja valmistautunut pitkään. Kokisin myös itseni tekopyhäksi, jos en jakaisi näitä haastavia tunteita, kun oon kuitenkin jakanut paljon mielenterveyden edistämisen tärkeydestä ja omasta historiastani.

– On tärkeä muistaa, että myös unelmia saavuttaessa on ihan ok tippua välillä pohjalle, kunhan sieltä pyrkii kipuamaan ylös.

Matilda Wirtavuori Miss Suomi -kisoissa.

Wirtavuori kertoo kuitenkin luovuttavansa Miss Suomen kruunun syksyllä sydän täynnä kiitollisuutta.

– Olen tämän vuoden aikana kasvanut ja kehittynyt esiintyjänä ja ihmisenä mielettömän paljon. Tämä vuosi on ollut monilta osin enemmän kuin osasin ikinä toivoa – ei täydellinen, mutta merkityksellinen ja opettava. Ja juuri siksi se on ollut mielettömän suuri, hän lisää.

8:48 Matilda Wirtavuori sairastui 17-vuotiaana syömishäiriöön.