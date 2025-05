Miro Heiskasen pitkä piina päättyi vihdoin – herkutteli jo mehevällä suomalaisunelmalla: "Ehkä ensi pelissä"

Dallas Starsin suomalaistähti Miro Heiskanen palasi pitkän loukkaantumisensa jäljiltä tositoimiin, kun Dallas voitti Winnipeg Jetsin pudotuspelisarjan neljännessä kohtaamisessa maalein 3–1.

Heiskanen loukkasi polvensa 29. tammikuuta Vegas Golden Knightsia pelatussa ottelussa. Polvivamman vuoksi Heiskanen joutui jättämään 4 Nations Faceoff -turnauksenkin väliin.

25-vuotiaan Heiskasen uurastus kaukalon ulkopuolella palkittiin keskiviikon vastaisena yönä, kun hän palasi Dallasin kokoonpanoon 3,5 kuukauden tauon jälkeen.

Suomalaistähden paluu sujui hienosti. Maltilliset peliminuutit (14:52) urakoinut Heiskanen saalisti heti yhden syöttöpisteen.

– Yritin vain olla fiksu, pelata lyhyitä vaihtoja ja pelata aluksi yksinkertaisesti. Viime pelistä on aikaa, mutta oli hauskaa olla takaisin, Heiskanen sanoi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Heiskanen myöntää, että viime kuukaudet ovat olleet henkisesti vaikeita – varsinkin, kun kauden tärkeimmät pelit ovat käsillä.

– Se oli vaikeaa. Sitä ei koskaan halua missata pelejä. Näitä tapahtuu tässä lajissa, ja sen kanssa on elettävä. Yritin vain pysyä positiivisena ja paiskia kovasti töitä.

– Jätkät tekivät hyvää työtä lyödessään Coloradon, ja minä sain mahdollisuuden palata jäälle. On tietenkin turhauttavaa katsoa pelejä sivusta, mutta on hienoa olla takaisin, Heiskanen ilakoi.

Heiskasen paluun myötä Dallas pelasi ensimmäistä kertaa kaikkien viiden suomalaispelaajan voimin. Heiskanen loukkaantui ennen kuin Dallas hankki Mikael Granlundin ja Mikko Rantasen riveihinsä, joten Heiskanen pelasi yön ottelussa ensimmäistä kertaa uusien suomalaisten seuratoveriensa rinnalla.

– Se on hauskaa. Pelasin ensimmäistä kertaa heidän kanssaan täällä. On hienoa, että molemmat ovat riveissämme. He ovat erinomaisia pelaajia ja tärkeitä palasia joukkueellemme. Oli hauska olla vihdoin heidän kanssaan jäällä, Heiskanen sanoi.

Viime otteluissa Granlund, Rantanen ja Roope Hintz ovat muodostaneet yhdessä sinivalkoisen hyökkäysketjun. Heiskaselta udeltiin, millaista olisi muodostaa täysin suomalainen kentällinen yhdessä hyökkäystrion ja puolustaja Esa Lindellin kanssa.

– Se olisi hauskaa. Ehkä ensi pelissä jossain vaiheessa. Katsotaan, laittavatko he meidät yhteen, Heiskanen virnisti.

Dallas johtaa ottelusarjaa 3–1 ja sillä on perjantain vastaisena yönä mahdollisuus katkaista ottelusarja ja edetä läntisen konferenssin finaaliin.