Rap-artisti Mercedes haaveili koulukiusaajiensa surmaamisesta: "Minulla oli tosi voimakkaita väkivaltafantasioita"

”Minulla oli tosi voimakkaita väkivaltafantasioita”

Rankat kokemukset kääntyivät vahvuudeksi ja yhdistivät Ranisen ja Alametsän

Rankat taustat yhdistivät aikoinaan Alametsän ja Ranisen, jotka ystävystyivät vuosia sitten. Vuosien varrella kypsyi idea kirjasta. Tuoreen Koulumustelmat-teoksen he ovat suunnanneet heille, jotka ovat kokeneet tavalla tai toisella kouluväkivaltaa. Koulujen suuntaan heillä on selkeät toiveet.

– Olisi tärkeää, että koulussa ilmapiiri on sellainen, että kiusaamisesta pystyy kertomaan ja se myös uskotaan. On myös tärkeä muistaa, että kouluväkivalta voi olla myös henkistä. Tätä ymmärrystä pitäisi lisätä, Alametsä ja Raninen ynnäävät.

Suomessa on kouluja, joissa on jo käytössä yhtenä työkaluna kiusaamisvilkku. Koulun pihalla on nappula, jos näkee kiusaamista tai näkee kiusaamista. Se on lähtenyt Alametsän aloitteesta.