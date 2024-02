Minttu Tuominen: "En minä ilmaiseksi Kiinaan lähtenyt"

Tuominen kertoo puntaroineensa erikoista tilannetta huolella ja miettineensä kiinalaisen KRS Vanke Raysin sopimustarjouksen hyväksymistä. Etuna oli, että Kiinassa kausi on lyhyt.

– Pääsin ennen siirtorajaa tänne. Se oli sillä selvä, tämä on kotini. Haluan lopettaa tänne, Tuominen kuvaa.

Tuominen, 33, aloitti SM-sarjassa vuonna 2006 Kiekko-Espoon edeltäjässä Bluesissa. Hyökkääjästä puolustajaksi kouliintunut menestyjä on ehtinyt pelata myös Ruotsissa ja Venäjällä ammattilaisena, mutta kuluva kausi muodostui silti perin poikkeukselliseksi.

Maajoukkueessa viimeksi olympiajäillä

Tuominen on voittanut Naisleijonissa olympiapronssia vuosien 2010, 2018 ja 2022 kisoista. Hänen palkintokaapistaan löytyy myös MM-hopea ja neljä MM-pronssia. Viimeksi hän pelasi Suomi-paidassa Pekingin olympiakaukalossa 2022.

– Nyt en ole ollut joukkueen matkassa. Tiedostan, että sinne valitaan ne, jotka sitoutuvat asiaan. He tähtäävät nyt vahvasti Milanon olympialaisiin, Tuominen kertoo.

– Vuosi kerrallaan menen. Nautin edelleen treenaamisesta ja pelaamisesta. Toki pelaaminen vaatii kovaa harjoittelua. Jos sitten joskus tuntuu siltä, että treeni ei maistu, niin on aika siirtyä muualle, Tuominen korostaa.

Kotietu pudotuspelien loppuun asti

Liigatasolla kauden tärkein vaihe on alkamassa. Kiekko-Espoo ylsi runkosarjan voittoon päihittämällä sen kovimmaksi kilpakumppaniksi rankatun HIFK:n viimeistä edellisellä kierroksella 5–1. Tuominen tähtää värikkään kautensa sinetöimiseen mestaruusjuhlissa.

– Meillä on suuret tavoitteet, ja kotiedun saaminen loppuun asti on iso juttu. Ensimmäinen askel on takana, Tuominen linjaa.