Minttu Kaulanen nähdään Jasmin-tyttärensä kanssa uudessa seikkailuohjelmassa – teki reissun aikana yllättävän havainnon itsestään

Yrittäjä Minttu Murphy-Kaulanen, 43, on mukana tyttärensä Jasmin Isomäen, 23, kanssa Maikkarin Race Across the World Suomi -ohjelmassa. Uutuussarjassa kuusi paria lennätetään Marokkoon ja siitä eteenpäin heidän täytyy reissata ilman lentämistä. Kilpailijoiden apuna ei ole luottokortteja tai digilaitteita, vaan kartta ja rajattu määrä käteistä.