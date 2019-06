Minnan lonkkia operoitiin neljässä eri leikkauksessa – tuloksena oli kahden senttimetrin pituusero jaloissa ja useasti sijoiltaan mennyt oikea lonkka: "Korvaukset ovat naurettavan pieniä"

"Joka päivä ajatus sijoiltaan menevästä lonkasta kummitteli mielessäni"



Jälkitarkastus paljasti kipujen syyn



Lääkäri totesi, ettei tilanteessa ole enää paljoa tehtävää



Muutaman senttimetrin pituuserolla huomattavat vaikutukset



Kuorikosken jalat ovat todennäköisesti jäämässä loppuelämän ajaksi eripituisiksi. Eri hoitokeinoja on kokeiltu, mutta naisen mukaan mistään ei ole löytynyt pysyvää ratkaisua.

– Ensin minulle tarjottiin kengän sisälle laitettavaa korokepohjallista, mutta leikkausten jälkeen vasen jalkani turposi niin paljon, ettei pohjallinen mahtunut samanaikaisesti jalan kanssa kenkään. Myöhemmin kokeilin kengänpohjaan kiinnitettävää kiinteää koroketta, joka toimii silloin, kun minulla on kengät jalassa. Sukkasillani jalkani ovat kuitenkin edelleen erimittaiset.

– Erityisesti aamuisin selkäni on niin kankea, etten meinaa päästä sängystä ylös. Olen joutunut leikkausten jälkeen kuntoutustuelle ja jouduin lopettamaan viimeisimmän työkokeilunikin, sillä selkäni kipeytyi niin paljon.

Potilasvahingoista työkyvyttömyyteen



"Tiesin, ettei kaikki mennyt niin kuin piti"



– Tiedän monia, jotka eivät ole ilmoituksia halunneet tehdä. Prosessi on pitkä ja moni alistuu kohtaloonsa, että nyt kävi näin. Itse tiesin, ettei kaikki mennyt niin kuin piti, eikä minulla ollut muita vaihtoehtoja.

Kuorikosken tulevaisuus työnteon saralla on yhä epävarmaa. Kroonistuneet kivut ovat estäneet vanhan ammatin harjoittamisen ja uutta sopivaa on hankalaa löytää.

– Työnhaku on haasteellista, sillä en voi tehdä ollenkaan seisomatyötä. Tämä on nyt loppuelämän tilanne ja siihen on sopeuduttava, jalkojen pituuseroa ei voi enää korjata, hän huokaisee.