Rinne: Suomi ei suunnittele Isis-perheiden evakuointia – "Jokainen henkilö pitää arvioida erikseen, jos he onnistuvat palaamaan Suomeen"

Lähtökohta on, että jokainen äärijärjestö Isisin riveihin lähtenyt henkilö pitää arvioida erikseen, jos he onnistuvat palaamaan Suomeen, Rinne sanoi. Hän muistutti, että leireillä olevien ihmisten syyllisyyttä ei ole näytetty toteen.

Jokainen käsiteltävä erikseen

Rinne sanoi hallituksen hakevan ratkaisua, joka on sekä moraalisesti ja eettisesti että turvallisuuden kannalta kestävä. Hän torjui kuitenkin ajatuksen, että kaikkia voisia kohdella samalla tavalla.

– Tämä on asia joka todennäköisesti edellyttää jokaisen henkilön osalta omaa erillistä arviota. Ei niin, että voisi tapahtua joku yleinen ratkaisu kaikkien kohdalle, Rinne sanoi.

Tuhansia ihmisiä vankiloissa ja leireillä



Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) totesi, että ongelma on mittava. Syyrian ja Irakin vankiloissa on arviolta 7 000 Isisin taistelijoita. Naisia ja lapsia on al-Holin leirillä hyvin vaikeissa oloissa.