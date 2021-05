Annika Saarikko MTV:n Uutisextrassa: Hallituksen hankalimmat väännöt vielä edessä

Kehysriihessä hallitus ei vielä päättänyt työllisyystoimista, joilla vahvistetaan julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla vaalikauden loppuun mennessä. Sen sijaan sovittiin, että tähän palataan myöhemmin. Mahdollista on, että jo syksyn budjettiriihessä on uusi kriisi odotettavissa.

– Nyt isoista linjoista on sovittu, mutta yleensä pahimmat väännöt tulevat yksityiskohtien äärellä. Ajattelen että ne päätökset työmarkkinoiden muutoksista, työllisyyttä ja sitä kautta julkista taloutta vahvistavista päätöksistä niiden konkretisoiminen on vielä edessä ja siihen on ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti, toteaa Annika Saarikko.

Presidentti Niinistö oli tärkeä keskustelukumppani

Julkisuudessa on spekuloitu sillä, miten paljon tasavallan presidentti Sauli Niinistö vaikutti hallituksen koossa pysymiseen. Saarikko arvostaa sitä, että keskusteluyhteys eri päättäjien välillä on mutkatonta Suomessa.

– Hänen arvojohtajuutensa ja pitkäaikainen kokemuksensa oli tärkeä keskustelukumppani siinä hetkessä.

Saarikko painottaa kuitenkin, että keskusta itse teki päätöksen jatkaa hallituksessa. Kyse oli muun muassa yhteiskunnan vakaudesta koronan jälkeen.

– Ajatus siitä, että tilanne olisi jopa johtanut ennenaikaisiin vaaleihin ei olisi ollut Suomen kannalta toivottavaa. Koska seuraavat viikot ja kuukaudet ovat tosi ratkaisevia, että Suomi ja muu Eurooppa pääsee maailman talouden kasvuun kiinni, sitä tietysti poliittinen epävakaus olisi hankaloittanut.

Kehykset paukkuvat syystä

Kehysriihessä keskusta puhui paljon valtion velanotosta, silti puolue hyväksyi, että kehykset ylitetään yhteensä lähes 1,5 miljardilla eurolla kahtena seuraavana vuonna. Saarikon mukaan tähän löytyy hyvä selitys

– Ratkaisut keskustalla perustuvat siihen, että ensi vuosi on selvästi koronan jälkihuoltoon varattavaa aikaa. Vuosi 2023 oli sitten jo kriittisempi, ja siinä kehysten ylitysten syy on veikkausvoittorahat, jotka ovat romahtaneet tämän vaalikauden aikana, johon ei osattu varautua. Toinen oli tuki sähköistämiselle, teollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen, Saarikko selittää.

Saarikon mukaan myös parantunut talousnäkymä oli tärkeä syy keskustan lopulliselle päätökselle.

– Viime syksyn pahimmat ennusteet eivät toteutuneet. Kun korona on hoidettu hyvin, se on myös tarkoittanut taloudelle parempaa kuvaa kuin mitä alun perin pelättiin. Velkaantumisen haltuunotto onnistuu vielä vuosikymmenen puoliväliin mennessä toisin kuin viime syksynä pelättiin.

Vuodot eivät paranna hallituspuolueiden välistä luottamusta

Kehysriihen aikana ja jälkeen on ollut paljon vuotoja hallituksen sisältä, siitä mitä kulissien takana on tapahtunut. Saarikon mukaan tämä ei paranna hallituspuolueiden välistä luottamusta.

Julkisuudessa on ollut esillä, että pääministeri on huutanut teille ja lyönyt luurin korvaan. Minkälaiset välit teillä on pääministeri Sanaa Marinin kanssa?

– Uskon, että tämän kivuliaan ja aika kriisiytyneen tilanteen kautta hallituksen pääpuolueet keskusta ja SDP oppivat paljon toistensa ajattelusta. On myös sanottava, että puolueet eivät ole samoja kuin ennen. Huomasin että meidän talouspolitiikan linjamme ovat osittain erkaantuneet. Samalla uskon, että keskusteluyhteys ja yhteisymmärrys vahvistui.

Vihreiden ja keskustan välit olivat tulehtuneita jo ennestään ja kehysriihi vain pahensi tilannetta.

Miten teidän ja Ohisalon yhteistyö sujuu?

– Ei ole salaisuus, että meidän vihreät sävymme ovat aika erilaiset, mutta yhteisiä tavoitteita on sen verran että pystyttiin jatkamaan

Saarikko valmis ottamaan valtiovarainministerin salkun vastaan

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen on useaan kertaan todennut, ettei hän aio jatkaa tehtävässä vaalikauden loppuun asti. Saarikon mukaan on hyvin mahdollista, että Saarikko itse ottaa valtiovarainministerin salkun hoitaakseen. Ajankohdasta hän on kuitenkin vielä vaiti.