Keskustan Saarikko hallituksen kehysriihestä: "Tilanne on vakava – se ei ole teatteria"

Keskustalle on Saarikon mukaan kunnia-asia hoitaa taloutta vastuullisesti.

– Velkavaihde on ollut juuri nyt perusteltu, mutta se ei saa jäädä päälle. Emme voi ratkaista ongelmiamme velalla. Meidän pitää rakentaa koko ajan polkua ulos ja miettiä, miten talous tasapainotetaan, kun korona ei enää sanele politiikan tärkeysjärjestyksen listaa, Saarikko sanoo.

Keskusta haluaa karsia menoja

Keskusta haluaisi palata menokehyksiin ja siten niukempiin menoihin MTV Uutisten tietojen mukaan vuonna 2023. Tämä on yksi puoliväliriihen suurimmista kiistoista.

– SDP-yhteistyössä on rajujenkin riitojen jälkeen hyvä huomata, että heillä on tapana pitää sovitusta kiinni. Sitä arvostan. Näin Suomea on yhdessä rakennettu. Onnistummeko tässä nyt, Saarikko pohti puheessaan.