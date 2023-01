Mistä Inkoon terästehtaaseen saadaan 1 200 työntekijää? – "Kyllä tänne töihin pääsee"

Kyse on sijoittumispäätöksestä, ja mahdollisesta investoinnista täytyy vielä päättää erikseen. Toteutuessaan investointi olisi historiallisen suuri.

Inkoon kunnajohtaja Robert Nyman huomauttaa, että Inkoon sijainti on hyvä, ja kunnan työhönottoalue kattaa suuren alueen läntisestä Helsingistä ja Espoosta Kirkkonummelle ja Lohjalle.

Mistä sähköt?

Toinen olennainen kysyms on, miten terästehtaaseen ja vedyn tuotantolaitokseen saadaan riittävästi sähköä.

Kunnanjohtaja kertoo Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin johdon vakuuttaneen hänelle, että tarvittava energiainfrastruktuuri tehdasta varten on jo olemassa.

– Suomen etuna on, että meillä on vahva Fingridin omistama kantaverkko. Inkooseen tulee kantaverkko kahdesta suunnasta eli sähkön saanti on turvattu sitä kautta.