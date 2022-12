Miten Inkoon kelluva LNG-terminaali toimii ja mitä hyötyä siitä on? "Toimitus on omissa käsissämme"

Energiateollisuuden asiantuntija Heikki Lindfors kertoo MTV Uutiset Livessä, että maakaasua toimittavan, kelluvan LNG-terminaalin rooli on turvata maakaasun toimitusvarmuus Suomessa.

– Nyt kaasun toimitus on omissa käsissämme eikä meidän tarvitse tukeutua Baltian maihin.

Suomessa maakaasusta valtaosa käytetään teollisuudessa. Yksi kolmasosa maakaasusta käytetään kaukolämmön tuotantoon, jossa on myös muita vaihtoehtoja.

Vuokra-aika kymmenen vuotta

Vastaavia kelluvia LNG-terminaaleja on maailmalla vajaat 50 kappaletta.

Asiantuntija ei halua spekuloida sillä, mikä terminaalin merkitys on Suomen energiantarpeen osalta tulevaisuudessa. Maakaasun käyttö on Suomessa vähentynyt jo ennen Ukrainan sotaa, mutta terminaali on vuokrattu kymmeneksi vuodeksi.