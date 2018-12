Ministeri Lindström kolumnissaan: Parempaa joululahjaa en voisi toivoa – "Riskejä on edelleen olemassa ja hyvä kehitys voi taittua"

Tämän hetken tilannekuva kuitenkin on, että työttömyyden lasku on voimakasta, laaja-alaista ja pitkäkestoista – miehet ja naiset, kaikki ikäryhmät, kaikki koulutustasot, kaikki kestoryhmät ja kaikki alueet ovat hyötyneet.

Silti politiikassa törmään varsin usein väitteeseen, että syy hyvälle kehitykselle on jossain muualla kuin hallituksen harjoittamassa politiikassa. Mutta kun yhteiskunnassa asiat menevät huonoon suuntaan, on tämä yksinomaan hallituksen vika. Hallituksen toimilla on vaikuttavuutta ainoastaan kurjuutta jaettaessa. Jep jep.