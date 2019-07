Ministeri Kulmuni: Yritykset ja teollisuus pitää saada vahvemmin mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun – "Se olisi merkittävä kilpailuetu"

Kiertotalouden edistäminen on jo nyt merkittävässä roolissa Suomessa, mutta Kulmunin mukaan yrityksiä ja teollisuutta pitäisi saada entistä vahvemmin mukaan kamppailuun kohti ilmastoystävällistä, vähähiilistä yhteiskuntaa.

"Täytyy tehdä sopusoinnussa luonnon kanssa"

– Suomen maaperä on rikas malmien ja mineraalien osalta, mutta kaikki täytyy tehdä sopusoinnussa luonnon kanssa ja kestävällä tavalla.

Kaivosveroa selvitetään

Hallitusohjelmassa on linjattu kaivosveron selvittämisestä. Kulmuni pitää tärkeänä, että mahdollisen kaivosveron tuotot osoitettaisiin niille kunnille, joissa kaivokset toimivat. Hän haluaa myös nostaa kaivosten ympäristötuhojen varalta maksamien vakuusrahojen tasoa.

– Ei voi olla niin, että konkurssin koittaessa käännytään veronmaksajien kukkarolle, joten ympäristövakuuksien tasoja on kasvatettava.

Myös kansalaiset ovat vaatineet muutoksia kaivostoiminnan sääntelyyn. Eduskunnan käsittelyyn on etenemässä kansalaisaloite, jossa esitetään kaivoslakia muutettavaksi muun muassa niin, että kaivosmineraalit määritettäisiin valtion omaisuudeksi ja että niiden hyödyntämisessä toteutettaisiin huomattavaa harkintaa.

Väylä kotiseutujen kehittämiseen



Alueiden välinen tasa-arvo on tärkeää keskustalle, mutta kaupungistuminen on kiihtynyt, vaikka edellisellä hallituskaudella puolue kantoi pääministerivastuuta.

– Sitä miettii, millaisia muutoksia sadassa vuodessa on tapahtunut. Minulla ei ole epäilystäkään, etteivätkö keskustalaiset aatteet ja juuret ole ajattomia. Jos ne ovat selvinneet yhden vuosisadan, niin ei ole epäilystäkään, etteivätkö ne selviäisi myös tulevaisuudessa.

Korostaa kotiseutuja

– Ei aluepolitiikka tai kotiseutujen kehittäminen ole pelkkää maaseutua, vaan kyllä on erittäin isoja ongelmia esimerkiksi kaupunginosien välisessä tasa-arvoisuudessa. Se on se asia, mistä keskustalaisessa kotiseutujen kehittämisessä on minun mielestäni kysymys.