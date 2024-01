Professori puolustaa kritisoitua esitystä sairaalauudistuksesta: "Se olisi vain vähän toisella tavalla epätasa-arvoinen"

Ehdotus on synnyttänyt kritiikkiä niin kansalaisten kuin poliitikkojenkin keskuudessa. Muun muassa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) ilmaisi torstaina tyytymättömyytensä esitykseen.

Kansanterveystieteen professori Kristiina Patja Helsingin yliopistosta huomauttaa Huomenta Suomen haastattelussa, että esitys on realistinen, kun huomioi Suomen maantietoa ja väestöpohjaa.

– Me päädymme tähän joko hallitusti ja miettien, mitä palveluita alueille kehitetään siten, että päivystystoiminta on sellaista, että voidaan turvata ihmisten hyvinvointi. Tai sitten me etenemme kuten nyt olemme edenneet, tällaisen hallitsemattoman kaaoksen kautta, jolloin lopputulema todennäköisesti ei ole yhtään sen parempi.