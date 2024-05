Miltä näyttää koirien punkkikesä? – "Ei missään tapauksessa ole liian myöhäistä aloittaa suojautumista"

Koiranomistajille ei liene yllätys, että punkit ovat jo heränneet – ja niiden on nälkä. Punkkitiedusteluja on tänä keväänä tullut jo runsaanlaisesti, kertoo eläinlääkärikeskus Sovetin eläinlääkäri Maarit Luukkainen .

– Itselläni on sellainen tuntuma, että punkit tuntuvat vuosi vuodelta lisääntyvän ja yleistyvän, nehän myös siirtyvät koko ajan pohjoisempiin osiin Suomea.

Suojautumisen voi aloittaa koska vain: "On tabletteja, iholle laitettavia liuoksia, punkkipantoja..."

– Ei missään tapauksessa ole liian myöhäistä aloittaa suojautumista. Punkkeja vastaan on erilaisia valmisteita, osa on reseptivalmisteita ja osan saa ilman reseptiä. On tabletteja, iholle laitettavia liuoksia, punkkipantoja ja pantoihin kiinnitettäviä punkkikarkottimia.