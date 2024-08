10 000 hengen tietokonetapahtumassa mukana pelipoliiseja – ”Ihminen on verkossa, poliisinkin pitää olla verkossa”

32-vuotias Assembly Summer on päihteetön ja ikärajaton tapahtuma, joka kokoaa etenkin 15–30-vuotiaita kävijöitä.

– Tällä hetkellä noin puolet rikoksista tapahtuu netissä, ja näistä puolet pelimaailmassa. Jos ihminen on verkossa, poliisinkin pitää olla verkossa, vanhempi konstaapeli Minttu Pihlas sanoo.

Pihlas on Suomen ensimmäisiä pelipoliiseja. Pelipoliisitoiminnassa pyritään ennalta ehkäisemään ja estää peliyhteisöiden alustoilla tapahtuvia rikoksia. Toiminnan konseptointi on EU:n rahoittamaa hanketta, joka tehdään yhteistyössä Keskusrikospoliisin, poliisiammattikorkeakoulun ja Pohjanmaan poliisilaitoksen kanssa.

Pelikulttuuria pienemmille

Assembly Summer kokoaa digitaalisen elämäntyylin harrastajia Helsingin messukeskukseen. Tapahtumaan on järjestty ensimmäistä kertaa lapsiperheille ja lapsille valmistettu alue. Sunnuntaille lapsille on myös luvassa suunniteltua erityisohjelmaa. Lasten alueella on paljon erilaisia kokeiltavia pelejä, pomppulinna sekä skuuttirata.