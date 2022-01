Milloin Suomi voi tehdä "tanskat" ja luopua laajalti koronarajoituksista? Näin arvioi HUSin Asko Järvinen

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen huomauttaa, että Suomen ja Tanskan tämänhetkisiä epidemiatilanteita ei voida verrata keskenään, sillä Tanskan tautitilanne omikronmuunnoksen osalta on eri vaiheessa.

Tanskan tilanne on noin kaksi viikkoa pääkaupunkiseudun koronatilannetta edellä – muuta Suomea sitäkin pidemmällä.

– Meillä Suomessa monin paikoin muualla [pääkaupunkiseudun ulkopuolella] omikronepidemia ei ole vielä ihan sillä voimalla päässyt käyntiin kuin se on täällä meillä ollut.

Tällaisella aikataululla rajoituksista voidaan Suomessa luopua

Ylilääkäri Järvisen mukaan päivittäiset tartuntaluvut eivät ole enää relevantti mittari epidemian kehityksen seuraamisen osalta, vaan ”luotettavin” mittari on sairaalahoidon tarve.

Pääkaupunkiseudulla sairaaloiden kuormituksessa on tapahtunut positiivista kehitystä, kun jyrkkä kuormituksen tarve on ollut taittumaan päin.

Järvisen mukaan erikoissairaanhoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on ollut pääkaupunkiseudulla pienoisessa laskussa.

Järvisen mukaan kehitys on oikea, ja vastaavanlaiseen toimintaan pitäisi uskaltautua muuallakin.

– Asteittainen purkaminen on järkevää, sillä meillä on yhä edelleen aika paljon väestöä, joka ei ole todennäköisesti sairastanut koronaa eikä välttämättä ole rokotettu, jolloin meillä on potentiaalia sille, että sairaaloihin joutuu paljon potilaita samaan aikaan.