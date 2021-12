Etelä-Afrikan mukaan koronatartuntojen neljäs huippu olisi ohitettu – rajoituksia lievennetään

Viranomaisten mukaan koronaviruksen seurauksena kuolleiden määrä on omikronin vuoksi noussut vain hyvin vähän.

– Vaikka omikron on erittäin tarttuva variantti, sairaalahoitoon on joutunut vähemmän ihmisiä kuin edellisten tartunta-aaltojen aikana. Siksi meillä on nyt kapasiteettia jopa normaaleihin terveyspalveluihin, sanottiin Etelä-Afrikan presidentinkanslian lausunnossa.