Millaisia muutoksia koronavirus saa aikaan aivoissa? Ruumiinavaukset paljastivat uutta tietoa taudin vaikutuksista

Koronavirukseen kuolleille tehdyistä ruumiinavauksista saatuja tietoja on yleisesti hyödynnetty koronaviruksen ymmärtämisessä ja sen hoidossa. Lääketieteellinen lehti The New England Journal of Medicine kertoo nyt artikkelissaan, millaisia muutoksia koronavirus voi saada aikaan aivoissa.