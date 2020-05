Millainen yhteys on korona-oireilla ja vahvistetuilla tartunnoilla? Näin ne eroavat toisistaan eri puolilla maata

Koronaviruksen aiheuttaman Covid-19-taudin oireita on viimeisen kahden viikon aikana raportoitu eniten Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Päijät-Hämeessä oireita on raportoitu noin 449 henkilöllä 100 000:tta asukasta kohti. Husin alueella oireilmoituksia on noin 752 henkilöllä 100 000:tta asukasta kohti.