Milla, 17, kuoli tahallisessa mopoautokolarissa kaksi vuotta sitten – yhä surevat omaiset sinnittelevät eteenpäin elämä totaalisen muuttuneena: "Pikkuveli ei pysty vieläkään opiskelemaan"

Millan äiti, Taru Virtanen, ei kyennyt palaamaan aikaisempaan työhönsä. Muiden lasten hoitaminen perhepäivähoitajana oman lapsen menettämisen jälkeen olisi ollut liian raskasta. Hän on kuitenkin sinnitellyt eteenpäin.

Suru painaa Taru Virtasen värisevässä äänessä. Sanotaan, että oman lapsen menettämisestä ei koskaan toivu täysin. Virtanen on sinnitellyt elämässään eteenpäin.

– Ei sitä oikein muukaan auta. Ystävien ja perheen tuki on ollut tärkeää. Ja ehdottomasti Miska – meidän poika. Hän on se ykkösprioriteetti ollut onnettomuudesta lähtien, sureva äiti kertoo.

Miska-pikkuveli oli onnettomuuden aikaan 16-vuotias. Virtanen kertoo, että Miskan elämä on ollut hyvin vaikeaa Millan kuoleman jälkeen. Yhteishaku oli juuri meneillään, kun isosisko kuoli.

– Koululta sanottiin, että pakottaa ei saa. Tukiryhmissäkin on puhuttu, että pari kolme vuotta menee, ennen kuin hänen ikäisensä pystyy edes ajattelemaan tulevaisuutta.

Hovioikeuden tuomio jäi voimaan



Kummitäti keräsi surunsa keskellä adressia

– Veeti oli silloin vähän reilun vuoden ikäinen, kun Milla kuoli. Millan kuva on olohuoneessa hyllyn päällä. Välillä sitten katsotaan kuvaa yhdessä, että kuka hän oli, kertoo Millan kummitäti Mari Kannisto surullisena.

– Elämää eletään ja se menee eteenpäin, mutta tietysti suru on aina mukana, hän kuvailee kaipuutaan.

Mari Kannisto keräsi äitiyslomallaan nimiä ”Rattijuoppojen rangaistuksia on tiukennettava” -adressiin.

– Adressimme on edelleen avoimena ja siihen saatiin 53 000 allekirjoitusta neljässä kuukaudessa. Nyt en ole käynyt vähään aikaa katsomassa, mutta sellainen mielikuva on, että sähköisenä on nimiä tullut lisääkin. Paperille saimme noin 7000 allekirjoitusta. Veimme silloin liikenneministeriöön adressin paperisen version, hän kertoo.