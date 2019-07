Puerto Ricossa löytynyt käyttämättömänä valtava määrä hurrikaanin uhreille tarkoitettua vettä – ilmakuvissa näkyy kymmeniätuhansia vesipulloja

Kymmenettuhannet avaamattomat vesipullot näkyvät ilmakuvissa, jotka uutistoimisto AFP on ottanut. Vesivarasto näyttäisi olevan yksityisillä viljelysmailla noin 40 kilometrin päässä pääkaupunki San Juanista.

Yhdysvaltain pelastustoimivirasto Fema on vahvistanut, että se on toimittanut veden Puerto Ricoon hurrikaani Marian uhrien auttamiseksi. Veden käyttöaika on umpeutunut. Feman tiedottajan mukaan asiaa selvitetään.