Miljardööri Elon Musk julkisti aivoihin istutettavan älylaitteen – kolikkoa muistuttava laite korvaa palan kallosta: "Se on kuin älypuhelin aivoissasi"

Teknologiayrityksistään Testasta ja SpaceX:sta tunnettu miljardööri Elon Musk esitteli perjantaina sian, jolla on ollut kaksi kuukautta Neurolink-laite aivoissaan.

– Gertrude on terve ja onnellinen sika, jolla on nyt ollut implantti aivoissaan kaksi kuukautta, ja se toimii hyvin, Musk kertoi.

Gertrude-sian laite on yhdistetty sen kärsän hermoihin, eli laite lähettää signaaleja aina kun sika koskettaa johonkin kärsällään.

Kolikonkaltainen laite istutetaan aivoihin

Aivoihin istutettava laite on halkaisijaltaan noin 8 millimetriä, ja se sisältää ihmishiusta kapeampia elektrodeja, jotka yhdistetään aivojen motoriikkaa ja aistielimiä ohjaaviin osiin.

Laitteessa on myös musiikkisoitin

– Laitteessa on kaikkiaan paljon erilaisia toimintoja, joilla voi mitata terveydentilaa ja varoittaa mahdollisesta sydänkohtauksesta, halvauksesta tai muusta vahingosta. Siinä on myös lisäominaisuuksia, kuten musiikkisoitin, Musk kuvaili.

– Voit tehdä sillä paljon. Se on kuin älypuhelin aivoissasi.

Pieniä, hermoja stimuloivia laitteita on käytetty ihmisiin ennenkin esimerkiksi Parkinsonin taudin tai heikkenevän kuulon hoitoa varten.

Musk on aiemmin kertonut, että Neurolink pyrkii aloittamaan ihmiskokeet vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä se on kuitenkin kunnianhimoinen tavoite, sillä tämän kaltaisiin testeihin on turvallisuussyistä hyvin pitkä hakuaika.